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Dünya

Ermenistan, Türkiye'yi bekleyecek

Ermenistan Meclis Başkanı Abramyan, ilişkilerle ilgili protokolleri, Türkiye'den önce onaylamayacaklarını söyledi.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - Ermenistan Meclis Başkanı Ovik Abramyan, Türkiye ile Ekim ayında imzaladıkları ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik protokolleri, Türkiye'den önce onaylamayacaklarını söyledi.

Abramyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ermenistan Ulusal Meclisi, ancak Türk Parlamentosu onayladıktan sonra, protokollerin onayına ilişkin görüşmeleri açacak" dedi.

Türk yetkililerin protokollerin onaylanmasını Yukarı Karabağ meselesinin çözümüne ve 1915 olaylarına ilişkin görüş ayrılıklarının giderilmesine bağlamak istediklerini söyleyen Abramyan, "Bu, meşru değil. Başlangıçta ilişkilerin ön koşulsuz normalleştirilmesi söz konusuydu" görüşünü savundu.

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