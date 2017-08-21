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Dünya

Ermenistan: Türkiye'nin üyelik isteği absürt

"Anlaşma, AEB’nin gümrük bölgesine katılmayı öngörmüyor"

21 Ağustos 2017 20:53

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Türkiye'nin Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye olma isteğinin absürt olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak için gerekli temasların başlatılacağını belirtmesini değerlendiren Koçaryan, Ankara'nın isteğini absürd bulduğunu ifade etti.

Ermeni basınına konuşan Koçaryan, "Öncelikle, Avrasya Ekonomik Birliği anlaşması, AEB'nin gümrük bölgesine katılmayı öngörmüyor. Dahası, Türkiye ile AEB arasındaki tek kara sınırı olan Ermenistan sınırını tek taraflı olarak kapatan Ankara'nın AEB'nin gümrük bölgesine katılmaktan söz etmesi absürt" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemeyi düşünmedikleri" yönündeki açıklamasına yanıt veren Ekonomi Bakanı Zeybekci, Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak istediklerini ve konuyla ilgili temasların bu yıl başlayacağını söylemişti.

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