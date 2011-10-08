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Spor

Ermenistan Türk kafilenin çıkışına izin vermiyor ANKARA (A.A)

08 Ekim 2011 22:15

-Ermenistan Türk kafilenin çıkışına izin vermiyor ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Ermenistan, geçen hafta girişine iki gün izin vermediği Türk kafilesine, bu sefer de çıkış izni vermiyor. Ermenistan'daki müsabakalar için geçen hafta Gürcistan üzerinden karayoluyla bu ülkeye gitmek isterken, Ermeni polislerince sınırdan girişine izin verilmeyen Türk kafilesi, dönüşte de benzer uygulamaya maruz kaldı. Şampiyonanın ardından aynı şekilde karayoluyla Türkiye'ye dönmek isteyen Türk kafilesi, bu sefer de çıkış vizesi istenmesi nedeniyle Ermenistan-Gürcistan sınırında mahsur kaldı. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Oktay Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Girişte de bize sıkıntı çıkarmışlardı. Ermenistan, bu sefer de kasıtlı olarak kafilemizi çıkarmıyor. Şampiyonanın ardından yurda dönmek isteyen kafilemiz, şu an sınırda kaldı. Kafileden çıkış vizesi istiyorlar. Bunun için de pazartesi gününe kadar beklenilmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Resmi kafilenin çıkışına izin verilmiyor. Bugüne kadar olmayan bir uygulamayla çıkış vizesi isteniyor'' diye konuştu.

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