Ermenistan, sınırı geçen çobana ateş açtı

Arpaçay ilçesi ile Ermenistan sınırı arasında kalan Akyaka yaylasında hayvanlarını otlatan Mustafa Ülker (35), Ermenistan topraklarına geçen hayvanını almaya gitti. Ülker, bu sırada Ermenistan tarafından açılan ateşle yaralandı.

Akyaka Kaymakamı Osman Uğurlu, Ülker'in ilçe merkezinde ikamet ettiğini ve hayvanlarını otlatmak için sınıra yakın bölgedeki yaylaya çıktığını öğrendiklerini söyledi.

Uğurlu, olayın akşam saatlerinde havyanların geri getirilişi sırasında yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülker, hayvanlarını getirirken birinin eksik olduğunu fark ediyor. Geriye dönüp baktığında sanırım orada hayvan doğum yapıyor. Tekrar onu almaya dönerken maalesef hadise orada öylece gerçekleşiyor. Ermenistan tarafına geçen hayvanını almaya yöneldiği için oradan Ermeni askeri ateş ediyor ve yaralanıyor. Ondan sonra Ermeniler alıkoyuyorlar vatandaşımızı. Şu an bizim hudut tabur komutanımız orada, gerekli yerlerle görüşüp vatandaşımızı alacağız."

Uğurlu, yaralının sağlık durumunu şu an tam olarak bilemediklerini ifade ederek, tedavisi için yaralıyı Kars'a getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.