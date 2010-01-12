Ermenistan 'sınır' için düğmeye bastı

T24 - Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Türkiye-Ermenistan arasında imzalanan ve iki ülke arasındaki sınırın açılmasını öngören protokolleri onayladı.



Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Ankara ile Erivan arasında diplomatik ilişki kurulmasını ve iki ülke arasındaki sınırın açılması için imzalanan protokollerin anayasaya uygun olduğuna karar verdi.



Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan protokoller Parlamento Dış İlişkiler Komitesi’ne gönderilecek. Orada da onaylandıktan sonra Ermenistan Parlamentosu Genel Kurul’da oylamaya sunulacak.



Türkiye ve Ermenistan geçtiğimiz yıl Ekim ayında imzaladığı iki protokolle, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasını ve sınırların açılmasını hedeflemişti.



Türkiye'nin Karabağ sorunu çözülmeden protokolleri onaylamayacağı sinyalini vermesi Ermenistan'ın tepkisini çekmişti. Ermenistan protokollerin onaylanması için gerekirse uluslararası hukuk mahkemesine gideceği tehdidinde de bulunmuştu.