Ermenistan: Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan'la barış görüşmeleri yapmak uygun değil

Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan'la barış görüşmeleri yapmanın 'uygun olmayacağını' söyledi.

Interfax ajansına konuşan Paşinyan, Rusya'nın arabuluculuğunda barış görüşmeleri hakkında "Yoğun düşmanlığın sürdüğü dönemde Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında bir zirveden bahsetmek uygun olmaz. Anlaşmak için uygun bir atmosfer ve koşullar gerekiyor" dedi.

Paşinyan, Ermenistan'ın 'bu noktada' Rusya liderliğindeki askeri ortaklık olan Kolektik Güvenlik Anlaşması Organizasyonu'nun müdahil olmasını istemeyi planlamadıklarını söyledi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların sürdüğünü açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 'ayrılıkçı askerin' öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" duyuruldu.