Ermenistan puanla tanıştı



Dünya Kupası elemelerinde bizimle birlikte 5. grupta yer alan iki ekip, Ermenistan ve Estonya karşılaştı. ev sahibi ekip son anlarda bulduğu golle elemelerdeki ilk puanını aldı.



Grubun iki güçsüz ekibini karşı karşıya getiren mücadelenin ilk golü ev sahibi ekipten gelirken, Mhkitaryan takımını 34. dakikada 1-0 öne geçirdi. Ancak konuk takım sadece 2 dakika sonra Voskoboinikov ile bu gole karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Estonya, Saag ile 69. dakikada öne geçti ancak son anlarda Yedigaryan maçın 2-2 bitmesini sağladı ve Ermenistan elemelerdeki ilk puanını aldı. Estonya ise daha milli takımımız ile berabere kalmayı başarmıştı.

