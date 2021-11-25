Ermenistan Meclis Başkanı: Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızı bilemedik

Karabağ’da, 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında yeni savaş meydana gelmişti. 44 dün süren savaşta Azerbaycan ordusu Cebrail, Fuzuli, Zengelan ve Kubatlı bölgelerinin yanı sıra Ağdere ve Hocavent bölgelerinin bazı kasaba ve köylerini yaklaşık 30 yıl süren işgalin ardından kurtarmayı başarmıştı.

Çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmaya göre Ermenistan, kontrolünde kalan Ağdam, Kelbecer ve Laçin ilçelerini Azerbaycan’a iade etmiş, temas hattı boyunca ve Laçın koridorunda Rusya barış gücü askerleri konuşlandırılmıştı.