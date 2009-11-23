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Dünya

'Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekilecek'

Avrupa Birliği'nin haber kanalı Euronews, Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekileceğini öne sürdü.

23 Kasım 2009 02:00

T24 - Avrupa Birliği'nin haber kanalı Euronews, Ermenistan'ın yakında işgal ettiği Azeri topraklarından çekileceğini öne sürerek, dün Münih'te bir araya gelen Aliyev ve Sarkisyan'ın bu anlaşmayı içeren bir çerçeve anlaşma üzerinde görüştüğünü iddia etti.

Euronews televizyonu, Ermenistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının bir araya gelmesinden sonra görüştüğü bir diplomata dayanarak, iki liderin Dağlık Karabağ sorununu çözüme kavuşturacak anlaşmaya temel oluşturacak bir çerçeve anlaşma üzerinde görüştüklerini öne sürdü.

Habere göre, iki lider çerçeve anlaşmasında önemli ölçüde ilerleme sağladı, ancak kesin bir sonuca varılamadı.

İki lider Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azeri topraklarından çekilmesi konusunda büyük ölçüde anlaştı.

Buna göre, işgal altında tutulan 7 reyondan 5'i boşaltılacak.

Dağlık Karabağ ve burayı Ermenistan'a bağlayan stratejik koridordaki işgal devam edecek.

Dağlık Karabağ'ın nihai statüsüne referandumla karar verilecek.

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