Ermenistan Dışişleri Bakanı:Türkiye, ikili ilişkileri normalleştirmeye hazır değil

Ermenistan Dışişleri Bakanı Tigran Balayan, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileriyle ilgili olarak, "Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirme konusu, Ermenistan hükümetinin programına dahil edildi. Eğer Türk hükümetinden bununla ilgili bir mesaj gelirse, bunu değerlendireceğiz" dedi.

Ancak şu anda tam tersinin yaşanmakta olduğunu savunan Balayan, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, Bakü'yü ziyaret ediyor ve orada olumsuz açıklamalar yapıyor. Şu an itibarıyla Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'yle ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtmişti.