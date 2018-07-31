T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ermenistan Dışişleri Bakanı:Türkiye, ikili ilişkileri normalleştirmeye hazır değil

"Türk hükümetinden bununla ilgili bir mesaj gelirse, bunu değerlendireceğiz"

31 Temmuz 2018 15:34

Ermenistan Dışişleri Bakanı Tigran Balayan, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileriyle ilgili olarak, "Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirme konusu, Ermenistan hükümetinin programına dahil edildi. Eğer Türk hükümetinden bununla ilgili bir mesaj gelirse, bunu değerlendireceğiz" dedi.

Ancak şu anda tam tersinin yaşanmakta olduğunu savunan Balayan, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, Bakü'yü ziyaret ediyor ve orada olumsuz açıklamalar yapıyor. Şu an itibarıyla Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'yle ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtmişti.

ETİKETLER

Ermenistandışişleritürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24