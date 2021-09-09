Ermenistan'dan Türkiye ile görüşmeye yeşil ışık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara-Erivan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısında konuşan Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Ermenistan hakkında yaptığı açıklamaların, Ankara ile ilişkileri normalleştirmek amacıyla görüşmek için bir "fırsat" sunduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı, "Böyle bir görüşme için hazırız" ifadesini kullandı.

Erdoğan geçen ayki açıklamasında, "Bölgemizde süregiden gerilimleri suhuletle çözüme kavuşturmak için ikili ve çok taraflı olarak pek çok adım attık. Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" demişti.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır da uzun yıllardır kapalı. Ankara-Erivan ilişkileri, Türkiye'nin geçen yıl Ermenistan ile Dağlık Karabağ'ın kontrolü nedeniyle savaşan Azerbaycan'a verdiği askeri destek sebebiyle daha da kötüleşti. Altı hafta süren savaş, Rusya arabuluculuğunda sağlanan ateşkes ve Ermenistan'ın onlarca yıldır kontrol ettiği topraklardan çekilmesiyle sonuçlanmıştı.

"Rusya yardımcı olmaya hazır"

Paşinyan, kabine toplantısındaki açıklamasında, bölgedeki ulaşım bağlantılarını açmanın önemine vurgu yaparak "Bölgemizi batıyla doğuyu, kuzeyle güneyi birbirine bağlayan bir kavşağa dönüştürmeliyiz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Paşinyan, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmek için Türkiye ile gerçekleştirmeye "hazır" oldukları istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini belirterek "Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin'in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli" dedi.