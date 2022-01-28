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Dünya

Ermenistan'dan Antalya Diplomasi Forumu açıklaması: Katılım konusunda net bir karar alınmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Özel Temsilcisi'nin de katılabileceğini söylemişti

28 Ocak 2022 13:17

T24 Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Özel Temsilci Ruben Rubinyan’ın Antalya Diplomasi Forumu’na katılabileceğine ilişkin açıklamasını değerlendiren Ermenistan parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı, henüz kesin bir karar alınmadığını söyledi.

Armenpress’in aktardığı habere göre, Ermenistan parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Eduard Agacanyan, Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin soru karşısında “Katılım hakkında henüz kesin bir karar alınmadı” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ermenistan Dışişleri Bakanı (Ararat Mirzoyan) ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan en son davet ettiğimiz kişilerin ADF'ye katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin, Ermenistan da söylesin. Aynı şekilde güven artırıcı adımlarını da bir parçası olmuş olur.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da 25 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Ankara-Erivan hattındaki normalleşme sürecinin olumlu devam etmesi durumunda Ermenistan'ın Türkiye'nin davetiyle Antalya'daki Diplomasi Forumu'na katılabileceğini ifade etmişti. 

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