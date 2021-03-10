Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldığını duyurdu.

Reuters'ın Rus haber ajansı RIA'a dayandırdığı haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisinden istifa etmesini istemesinin ardından "darbe girişimi" tanımlaması yaparak destekçilerini sokağa çağırmıştı. Paşinyan, "girişimden" sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden almış ancak Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bunu reddetmişti.

Ne olmuştu?

Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.

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