Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'den 150 yüksek rütbeli asker Azerbaycan safında savaşıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'a ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'den "150 yüksek rütbeli askerin Azerbaycan safında savaştığını" iddia etti.

Agos'un aktardığına göre, Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında Dağlık Karabağ'da süren çatışmalara değindi. Paşinyan, “Askerlerimizin verdiği bilgiye göre saldırılara Azerbaycan ordu birlikleri, ayrıca Suriyeli militan ve teröristlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup özel kuvvet askerleri de katılıyor. Edindiğimiz bilgilere göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin komuta noktalarında yaklaşık 150 Türk üst düzey askeri personeli bulunuyor ve askeri operasyonları yönetiyor” diye konuştu.

Paşinyan şöyle devam etti: "Bir haftadır, Karabağ Savunma Ordusu, gönüllü müfrezelerimiz kutsal Karabağ topraklarında ölümüne savaşıyorlar. Şu anda askeri ve siviller arasında çok sayıda zayiat var, çok sayıda askeri teçhizat arızalı, ancak düşman herhangi bir stratejik sorunu çözemedi."

"Ama bugün söylemek istiyorum ki artık Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı, Karabağ (Artsakh) Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermenistan artık Der Zor'un gezgini değil. Bugün, kimliğimizi, vatanımızı, haklarımızı savunmak için yıkılmaz bir kararlılıkla her zamankinden daha fazla aşılanmış durumdayız."

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Twitter mesajında “Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi. Aliyev, “Karabağ müzakereleri aslında durdu. Çünkü Ermenistan Başbakanı’nın ‘Karabağ Ermenistan'dır’ ifadesinden sonra görüşmelerin imkansız olduğunu söyledim. Ancak Minsk Grubu eş başkanları benden Azerbaycan'ın daha anlayışlı olmasını istedi. Ben de ‘tamam, deneyelim’ dedim. Barışçıl bir yol bulmak istiyoruz, bu nedenle uzun yıllar bekledik ve eğer bu rahatsız edici yaklaşım olmasaydı, müzakereler muhtemelen devam ederdi” diye konuştu.