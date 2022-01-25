Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Normalleşme süreci olumlu devam ederse Antalya Diplomasi Forumu'na katılırız

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara-Erivan hattındaki normalleşme sürecinin olumlu devam etmesi durumunda Ermenistan'ın Türkiye'nin davetiyle Antalya'daki Diplomasi Forumu'na katılabileceğini ifade etti.

Facebook hesabından yayınlanan basın konferansında Paşinyan, "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda özel temsilcilerimiz zaten bir görüşme gerçekleştirdi. Bu dinamik devam ederse yüksek ihtimalle Ermenistan Antalya'daki Diplomasi Forumu'na katılır" dedi.

Paşinyan, "İletişimi devam ettirme fırsatını kaçırmamız mantıksız olur. Rusya, AB, ABD ve bölgedeki diğer ülkelerin de ilişkilerin normalleşmesini desteklediğini vurgulamak gerekiyor" diye konuştu.