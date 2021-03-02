Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Muhalefet bazı şartları kabul ederse erken seçime gideriz

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Başkent Erivan'da kendisine karşı düzenlenen eylemler büyürken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin bazı şartları kabul etmesi durumunda erken seçime gidilmesini kabul edeceğini söyledi.

Paşinyan, parlamentodaki gruplardan erken seçim yapılması için istifa etmesi durumunda yerine yeni bir başbakan atanmayacağına dair bir anlaşmaya imza atmalarını istedi. Paşinyan böylece görevden ayrılması durumunda erken seçim yapılmasının engellenmesini önlemeyi amaçlıyor.

Erivan'da bir meydanda destekçilerine seslenen Paşinyan, "Seçime gideceğiz ve halk kimin istifasını istiyor göreceğiz" dedi.

Paşinyan, ekim ayında yeni anayasa için referandum yapılması konusunda da çağrıda bulundu.

3 milyon nüfuslu eski Sovyet ülkesinin başına 2018'de geçen Paşinyan, ordunun geçen hafta istifasını talep eden bir muhtıra yayınlamasından bu yana büyük bir krizle karşı karşıya. Ermenistan lideri, bu muhtırayı bir "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Erivan ve ülkenin çeşitli noktalarında Paşinyan'a karşı eylemler düzenleniyor. Dün bir grup gösterici hükûmet binasına girdi.

Ne olmuştu?

Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.