Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Ermenistan haber ajansı Armenpress'in aktardığı habere göre Nikol Paşinyan, erken seçim sürecini başlatmak üzere başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Paşinyan'ın erken seçime kadar yükümlülüklerini vekaleten sürdürecek

Haberde ayrıca Paşinyan'ın erken seçim yapılıncaya kadar Başbakanlık yükümlülüklerini vekaleten yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce 16 Ekim'de istifa etmeye hazır olduğunu, erken oylamanınsa 9-10 Aralık'ta gerçekleşmesi gerektiğini açıklamıştı.

Seçimin erkene alınması talebi krize yol açmıştı

Ermenistan'da düzenlenen birçok protesto gösterisinin sonucunda iktidara gelen Paşinyan'ın parlamento seçimlerinin erkene alınması talebinde bulunması, ülkede yeni bir siyasi krize yol açmıştı.

Ermenistan anayasasına göre Başbakan'ın istifasından sonra milletvekilleri 2 oturumda yeni başbakanı seçememesi halinde parlamento lağvedilebilir.