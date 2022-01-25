Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabiliriz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ile Bakü arasında Karabağ savaşının ardından barış anlaşması imzalanacağının sinyalini verdi. Paşinyan, bugünkü basın toplantısında,"Ermenistan, Azerbaycan’la barış anlaşmasına karşı değil, ama bu anlaşmanın taslağı hazırlanmalı, formüle edilmeli. Bu, görüşmelerin konusu. Ermenistan görüşmelere hazır" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin parlamentolarının, toprak bütünlüğünün tanınmasına ve sınırların dokunulmazlığına ilişkin belgeleri 1992’de onayladığını anımsatan Paşinyan, "Buna rağmen birçok sorun ve nüans çözüm bekliyor ve bunun için görüşmelere ihtiyaç var" dedi.