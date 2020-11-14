Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişimi!

Reuters, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik suikast ve darbe girişiminin engellendiğini duyurdu.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Paşinyan'a yönelik suikast girişiminin önlendiğini duyurdu. "Hükümet karşıtı görüşlere sahip olan, Başbakanın dış ve iç politikaları ile hemfikir olmayan Sünik bölgesinin sakini A.M. adlı kişi, Karabağ'daki çatışma bölgesinde silah ve mühimmatın varlığından yararlanarak çok miktarda silah, cephane ve patlayıcıyı depoladı" denilen açıklama, şöyle devam etti:

"Ayrıca söz konusu şahıs Ermenistan ve Artsah'da (Karabağ) faaliyet gösteren hükümet karşıtı görüşlere sahip parti liderleri, siyasiler ve yanlılarıyla iktidarı ele geçirmek için yasadışı olarak depolanan silah ve mühimmatın kullanılması, Başbakan'ın faaliyetlerini yasalara aykırı olarak hayatına son verilmesi ve hükümetin yetkilerini gasp edilerek sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardı."