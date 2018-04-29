Ermenistan Azerbaycan'a top ateşi açtı: 2 ölü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Ordusu'nun Azerbaycan'ın Fuzuli iline bağlı Alhanlı Köyü'ne açtığı ateş sonucu, biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

4 Temmuz akşamı yaşanan olayda 2 yaşındaki bir kız çocuğuyla 50 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.

Fuzuli ili Ermenistan ile Azerbaycan arasında ihtilafın yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinin güney sınırında.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni ordusunun yerel saatle 20:40 sularında köye havan topu atıldığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hikmet Haciyev konuyla ilgili "Ermenistan ordusu sınır bölgesinde sivil yerleşimlere kasıtlı ve sistematik biçimde saldırılar düzenliyor. Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliği bu durumun sorumlusudur" dedi.

Dağlık Karabağ'da fiili olarak Ermeni ayrılıkçıların elinde bulunan yönetimi ise, Azerbaycan Ordusu'nun 4 Temmuz akşamı açtığı top ateşine yanıt verildiğini açıkladı.

Azatutyun.am haber sitesi Karabağ'daki yönetimin Azerbaycan ordusunun birden fazla füze atarak ateşkesi bozduğunu söylediğini aktardı. Karabağ yönetimi Ermenistan'ın sivilleri hedeflemediğini de belirtti.

Dışişleri Bakanlığı ise Ermenistan'ın müdahalesini kınadığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "4 Temmuz günü saat 20.40 sularında Azerbaycan'ın Fuzuli rayonunda yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından top ateşine tutulmasını ve bunun sonucunda köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada "Bu menfur olay, Azerbaycan'ın topraklarının beşte birini işgal altında tutmakta olan Ermenistan'ın sınır bölgelerinde ağır silahlarla giriştiği provokasyonların uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı bir biçimde sivilleri, özellikle kadın ve çocukları da hedef aldığını tüm açıklığıyla göstermiştir. Ermenistan'ın bilinçli olarak sistematik bir şekilde yürüttüğü bu şiddet politikasının Yukarı Karabağ ihtilafının barışçıl yollarla çözümünün önündeki en büyük engel olduğunun uluslararası toplum tarafından anlaşılması ve Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için gerekli baskının yapılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.