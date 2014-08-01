Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma: 8 Azeri asker öldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ağdam ve Terter bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yaklaşmaya çalışan Ermeni keşif ve sabotaj birliklerinin tespit edildiği ve bunun üzerine çatışma çıktığı bildirildi. Şiddetli çatışma sonrasında Ermeni askerlerin kayıp vererek geri çekildikleri, Azerbaycan ordusundan da 8 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Bakanlıktan kayıp sayısıyla ilgili bilgi verilmezken, Azerbaycan APA haber ajansı, çatışmalarda sekiz Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Gazah bölgesinde de Ermeni askerlerin ateşkes ihlali yapması nedeniyle Azerbaycan ordusundan İsa Almazov isimli bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.