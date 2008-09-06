ERMENİSTAN: 0 - TÜRKİYE: 2

Stat: Hrazdan



Hakemler: Tom Henning Ovrebo xxx, Geir Age Holen xxx, Jan Peter Randen xxx (Norveç)

Ermenistan: Berezovski xx, Arzumanyan x (Dk. 35 Khachatryan x), Voskanyan x, Mkrtchyan xx, Hovsepyan x, Pachajyan xx, Tateosyan xx, Arakelyan x, Artavazd Karamyan xx, Manucharyan (Dk. 76 Arman Karamyan x), Mkhitaryan x (Dk. 66 Zebelyan x)

Türkiye: Volkan xx, Gökhan Gönül xx, Gökhan Zan xx, Servet xx, Hakan Balta xx, Emre xxx, Mehmet Aurelio xxx, Arda xx, Tuncay xx (Dk. 65 Ayhan xx), Semih xx (Dk. 86 Gökhan Ünal x), Mevlüt x (Dk. 55 Kazım xx)



Goller: Dk. 61 Tuncay, Dk. 77 Semih (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 56 Mkhitaryan (Ermenistan), Dk. 68 Gökhan Zan (Türkiye)

19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'ta yapılan ilk maçta Türkiye, deplasmanda Ermenistan'ı 2-0 yendi.

İkinci yarıya orta alanda daha çok top yaparak başlayan Türkiye, Tuncay'ın golüyle rahatladı. Bu dakikadan sonra oyundaki üstünlüğü eline alan ay-yıldızlılar, Semih ile farkı 2'ye çıkararak, zorlu Ermenistan deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.

60. dakikada Arda'nın sol kanattan arka direğe ortaladığı topu Kazım, Tuncay'a kazandırdı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Berezovsky'nin yanından ağlara gönderdi: 1-0.

69. dakikada Arda'nın kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta gitti.

77. dakikada Emre'nin ön direğe doğru ortaladığı topu Aurelio kafayla arka direğe gönderdi. Semih, önüne düşen meşin yuvarlağa yakın mesafeden ayak koydu ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

79. dakikada Semih'in pasında topla buluşan Ayhan, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, kaleci Berezovsky tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma, Türkiye'nin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

Bu arada karşılaşmayı,Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan ile birlikte protokol tribününde izleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karşılaşma bittikten sonra taraftarları selamlayarak stattan ayrıldı.