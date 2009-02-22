'Ermenilere yapılan Kürtlere de yapılıyor'

DTP Menemen İlçe Başkanı Hasan İla, 'Cumhuriyet, dün Rum ve Ermeni halkına yaptığı zulmü, yıllardır ve bugün Kürt halkına uygulamaktadır' dedi.



İzmir Menemen'de düzenlenen mitingde konuşan DTP İlçe Başkanı Hasan İla, “Cumhuriyet, dün Rum ve Ermeni halkına yaptığı zulmü, yıllardır ve bugün Kürt halkına uygulamaktadır'' dedi. İla'nın konuşması, İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Avi Mizrahi'nin Türkiye'ye yönelik, “Ermenileri katlettiler. Şimdi de aynı şeyi Kürtlere yapıyorlar. Kıbrıs'ı da işgal ettiler'' sözlerini hatırlattı.



Menemen Şehir Parkı önünde düzenlenen `Emek Barış ve Demokrasi Mitingi'ne, yüzlerce DTP'linin yanı sıra DTP Genel Merkez Yöneticisi Nurullah Şakar, DTP Milletvekili Sabahat Tuncel, Birlikte Başaracağız Platformu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arif Ali Cangı, DTP Menemen Belediye Başkan adayı Nursel Aydoğan ve meclis üyesi adayları, Karabağlar Belediye Başkan adayı Cemal Coşkun, DTP, EMEP ve ÖDP yöneticileri katıldı. Tren garı önünde başlayan mitingte, `Susma sustukça sıra sana gelecek', `Savaşa hayır, barış hemen şimdi' sloganları eşliğinde konuşan DTP Menemen İlçe Başkanı Hasan İla, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir yapıya sahip olmadığını iddia ederek şunları söyledi:



“Türkiye halklarının birlikte verdiği kurtuluş savaşı ve kazandığı bağımsızlıktan sonra kurulan cumhuriyet, 85'inci yılına girdi. Ancak bu cumhuriyet bir türlü demokratik devlet yapısına kavuşamadı. Tersine Osmanlı'dan devraldığı zengin kültürleri yok saydı, tekçi ulus devlet politikaları ile büyük toplumsal travmalar yarattı. Türkiye'de yaşayan farklı toplumsal kesimlerin özgürlük, eşitlik taleplerini karşılamadı, sosyal ve ekonomik sorunları çözümsüz bıraktı. Katı merkezi bir yönetimle bölgeler arasında dengesizlikler yarattı. Dün Rum ve Ermeni halkına yaptığı zulmü, yıllardır ve bugün Kürt halkına uygulamaktadır.''



`Yaşasın halkların kardeşliği' sloganıyla konuşması bölünen Hasan İla, umudun ve çözümün adresinin DTP olduğunu öne sürerek, ``Artık eşitliğin ve özgürlüğün adresi DTP'dir. Şimdi sıra acımasız sömürüye, zulme, köleliğe direnen, bir başka dünya mümkün diyebilen özgürlük ve demokrasi güçlerindedir'' dedi.



DTP Menemen Belediye Başkan adayı Nursel Aydoğan ise seçimlerde DTP ve güçbirliğine verilecek her oyun barışa sağlanan bir destek olduğunu söyledi.



Korku yönetimi



DTP Milletvekili Sabahat Tuncel de partili gruba şöyle seslendi:



``Bu ülkeyi açlığa, yoksulluğa mahkum eden, insanca yaşam koşullarını ortadan kaldıran AKP zihniyetidir. AKP hükümeti ülkemizi korkular yayarak yönetiyor. Bir yandan Kürt sorununu terörize ederek, sorunu terör sorunuymuş gibi göstererek sorunun çözümüne engel oluyor. Diğer yandan sırf kendi iktidarını korumak için işsizlik, yoksulluk konusunda halkımızın ses çıkarmasını engelliyor. 29 Mart'ta biz buna da cevap vereceğiz. Diğer yandan CHP sözde muhalefet yapıyor. AKP bu ülkeyi yönetebilecek cesareti olmadığını göstermiştir. CHP de bu ülkenin önünde, demokrasinin önünde engel olduğunu göstermiştir. MHP'yi hiç söylemiyorum. Başbakan Meclisteki bir toplantısında şöyle ifade etmiştir; `AKP, CHP, MHP biz aynı taraftayız' Evet onlar aynı tarafta. Onlar savaştan tarafta, halkımızı yoksullaştıran tarafta, halkımızı işsizliğe mahkum eden tarafta. Onlar bu anayasanın değişmemesi, Türkiye'de halkların kardeşliğinin kurulmamasından tarafta. Ama biz özgürlüklerden tarafız, demokrasiden tarafız.''



Yapılan konuşmaların ardından grup Kürtçe müzikler eşliğinde halaylar çekti. Topluluk olaysız bir şekilde dağıldı, sonrasında Menemen'in Ulukent Beldesi'nde DTP seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

