Ermenilere karşı elçilik muhafızları nöbette

T24 - Yıldız Yazıcıoğlu
Washington
y.yazicioglu@yahoo.com
Amerika’nın
California eyaletinde 24 Nisan 1915 olaylarının 95’nci
yıldönümü nedeniyle Ermeni Diasporası, başta Türkiye’nin
Washington Büyükelçiliği olmak üzere Türk Devleti
temsilcilikleri önünde protesto gösterisi düzenleyecek. ANCA
(Armenian National Committee of America) adlı Ermeni örgütü,
bugün de “We will always remember” (Biz her zaman
hatırlayacağız) sloganıyla elçilik
önüne gelmeye hazırlanırken; Türk – Amerikan Dernekleri
Asamblesi (ATAA) ise, dünden itibaren gençler son beş yılda olduğu gibi Ermenileri, elçilik önüne yaklaştırmamayı amaçlıyor.
Washington’da önceki
gün Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin
de katıldığı ve "soykırım"ı açıkça destekleyen sözlerini
yinelediği bir toplantıyı düzenleyen ANCA, “Soykırımı
tanımanızı 95 yıldır bekliyoruz” ifadeler içeren
mektuplar gibi hem Amerikan Kongresi hem de Başkan Barack Obama
üzerinde etkili olma çabalarını sürdürüyor. Bu arada
Washington’daki Ermeni Diasporası’nı sürekli “soykırım”
konusu etrafında örgütlemeyi amaçlayan ANCA, bu hafta boyunca
yürüttüğü etkinlikler dizisi kapsamında, bugün de Türkiye’ye
“Soykırımı Tanı” çağrısını büyükelçilik önünde tekrarlayacak.
Bu etkinliğe karşı
ise ATAA Başkanı Günay Evinç, geçen yıl olduğu
gibi nöbet tutacak “vanguard” (muhafız) aradıkları
çağrısında bulundu. Evinç’in bu çağrısı üzerine dün
akşamdan itibaren Türk bayraklarıyla elçilik önünde buluşan
Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları, Massachusetts
Avenue’daki Türk Büyükelçiliği önünde sabahlamaya
başladılar. Washington saatiyle sabah saat 08.00, Türkiye saatiyle de saat (TSİ) 15.00’te gençlerden bu nöbeti başta Evinç olmak üzere
ATAA yöneticileri ve diğer Türk toplumu üyeleri devralacak. Bu
nöbet sistemiyle Ermenileri elçilik önüne yaklaştırmamak ve
caddenin diğer yakasında tutmak hedefleniyor.
ATAA’nın duyurusu
üzerine Washington’da gece yarısında
elçilik önünde buluşanlar vatandaşlar arasında Yurter Özcan, Emre
Hastürk, Emin Onuk, Çağrı Çaymaz ile Can Ozan Tuncer vardı.
TSİ 07.00 itibariyle nöbete başlayan vatandaşlar,
"Elçilikten ikram edilen çay ve kahvelerle ısınmaya çalışıyoruz;
sabahleyin birkaç saat uyuduktan sonra tekrar Ermenileri protesto
etmek için geri döneceğiz" dediler.
Bu arada Ermeniler, yarın
da Pazar ayini kapsamında Amerika’daki çeşitli kiliselerde
“soykırım kurbanlarını anma” amaçlı törenler
düzenleyecekler.