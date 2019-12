Ermenilere karşı elçilik muhafızları nöbette

T24 - Yıldız Yazıcıoğlu Washington







Amerika’nın California eyaletinde 24 Nisan 1915 olaylarının 95’nci yıldönümü nedeniyle Ermeni Diasporası, başta Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği olmak üzere Türk Devleti temsilcilikleri önünde protesto gösterisi düzenleyecek. ANCA (Armenian National Committee of America) adlı Ermeni örgütü, bugün de “We will always remember” (Biz her zaman hatırlayacağız) sloganıyla elçilik önüne gelmeye hazırlanırken; Türk – Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) ise, dünden itibaren gençler son beş yılda olduğu gibi Ermenileri, elçilik önüne yaklaştırmamayı amaçlıyor.





Washington’da önceki gün Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de katıldığı ve "soykırım"ı açıkça destekleyen sözlerini yinelediği bir toplantıyı düzenleyen ANCA, “Soykırımı tanımanızı 95 yıldır bekliyoruz” ifadeler içeren mektuplar gibi hem Amerikan Kongresi hem de Başkan Barack Obama üzerinde etkili olma çabalarını sürdürüyor. Bu arada Washington’daki Ermeni Diasporası’nı sürekli “soykırım” konusu etrafında örgütlemeyi amaçlayan ANCA, bu hafta boyunca yürüttüğü etkinlikler dizisi kapsamında, bugün de Türkiye’ye “Soykırımı Tanı” çağrısını büyükelçilik önünde tekrarlayacak.





Bu etkinliğe karşı ise ATAA Başkanı Günay Evinç, geçen yıl olduğu gibi nöbet tutacak “vanguard” (muhafız) aradıkları çağrısında bulundu. Evinç’in bu çağrısı üzerine dün akşamdan itibaren Türk bayraklarıyla elçilik önünde buluşan Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları, Massachusetts Avenue’daki Türk Büyükelçiliği önünde sabahlamaya başladılar. Washington saatiyle sabah saat 08.00, Türkiye saatiyle de saat (TSİ) 15.00’te gençlerden bu nöbeti başta Evinç olmak üzere ATAA yöneticileri ve diğer Türk toplumu üyeleri devralacak. Bu nöbet sistemiyle Ermenileri elçilik önüne yaklaştırmamak ve caddenin diğer yakasında tutmak hedefleniyor.





ATAA’nın duyurusu üzerine Washington’da gece yarısında elçilik önünde buluşanlar vatandaşlar arasında Yurter Özcan, Emre Hastürk, Emin Onuk, Çağrı Çaymaz ile Can Ozan Tuncer vardı. TSİ 07.00 itibariyle nöbete başlayan vatandaşlar, "Elçilikten ikram edilen çay ve kahvelerle ısınmaya çalışıyoruz; sabahleyin birkaç saat uyuduktan sonra tekrar Ermenileri protesto etmek için geri döneceğiz" dediler.





Bu arada Ermeniler, yarın da Pazar ayini kapsamında Amerika’daki çeşitli kiliselerde “soykırım kurbanlarını anma” amaçlı törenler düzenleyecekler.