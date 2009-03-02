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Ermenilerden özür kampanyasına takipsizlik kalktı

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Ermenilerden Özür Dileme' kampanyasıyla ilgili takipsizlik kararını kaldırdı.

02 Mart 2009 02:00

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Ermenilerden Özür Dileme' kampanyasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.

Konuyla ilgili suç duyuruları üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı aydınlar tarafından düzenlenen "Ermenilerden Özür Dileme" kampanyası ile ilgili takipsizlik kararı vermişti. Kararda, "Demokratik toplumlarda karşıt fikirlerin de düşünce özgürlüğü çerçevesinde koruma altında olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği" ifade edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararına karşı Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu.

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.

Baskın Oran, Ali Bayramoğlu ve Ahmet İnsel hakkında dava açılabileceği alınan bilgiler arasında

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