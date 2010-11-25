Ermeniler Lübnan'da Erdoğan'ın posterini yırttı

T24 - Lübnan'da büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, Beyrut'ta bir grup Ermeni tarafından protesto edildi.





Lübnan'da Arap Bankalar Birliği tarafından yılın lideri seçilen Başbakan Tayyip Erdoğan, ödülünü aldıktan sonra Sayda kentinde bir hastane açtı.



Erdoğan daha sonra barış gücündeki Türk askerleri ziyaret etti. Bu sırada Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce Ermeni, Başbakan Erdoğan ve Türkiye aleyhinde sloganlar attı.



Erdoğan'ın Lübnan ziyaretini eleştiren göstericiler, Türkiye'nin soykırım iddialarını tanımamasını protesto etti.



Bazı göstericiler, meydandaki dev panoda buluna Erdoğan posterine önce siyah boya fırlattı, ardından da posteri yırttı.



Ermeni göstericilerle onlara engel olmaya çalışan güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Lübnan'da yaklaşık 150 bin Ermeni yaşıyor..





