Ermeniler CHP'ye oy verdi

Türkiye’nin son Ermeni köyünde sandıktan CHP çıktı. Köy genel seçimde ‘AKP’ demişti. İstanbul’da altı Ermeni vatandaş il genel meclisine girdi.





Türkiye’nin ‘son Ermeni Köyü’ Vakıflı’da, 29 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde en çok oy CHP’ye çıktı. CHP 25 oy alırken, AKP 22 oyda kaldı. 22 Temmuz seçimlerinde ise Vakıflı Köyü’nde en çok oy AKP’ye verilmişti. Köyün muhtarı Berç Kartun, AKP’deki oy azalmasını daha önce İl Encümeni olan Süleyman Miçoğulları’nın tekrar aday gösterilmemesine bağladı.



Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Köyü, Ermeni tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olan Musa Dağ’ın eteklerinde kurulu. 1915’deki tehcir öncesi Anadolu’daki Ermeni köylerinin sayısı yüzlerle ifade edilirken, şimdi bir tek Vakıflı Köyü kaldı. Radikal’in sorularını yanıtlayan Vakıflı Köyü Muhtarı Berç Kartun, sandıktan CHP’ye 25, AKP’ye 22, MHP’ye 17, DSP’ye sekiz, ÖDP’ye sekiz ve TKP’ye de iki oy çıktığını söyledi. Kartun, bir oyun da boş kullanıldığı belirtti.



AKP küstürdü



22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimlerde Vakıflı Köyü’nden AKP’ye 31, CHP’ye 25 oy çıkarken DTP’nin de desteğini alan bağımsız milletvekili adayı Berkat Kar’a 12, MHP’ye dokuz, DP’ye de bir oy çıkmıştı. Köyün yeni dönemde de muhtarı seçilen Berç Kartun, AKP oylarındaki azalmayı ‘sevilen İl Encümeni’nin yeniden aday gösterilmemesine’ bağlıyor. Berç Kartun, “Geçen dönem AKP’den İl Encümeni olan Süleyman Miçoğulları bu dönem yeniden aday gösterilmedi. Süleyman bey, Vakıflı’da sevilen bir insandı. Yol kenarlarındaki yağmur suyu kanallarının, parke taşlarının ve daha birçok şeyin yapılmasında ön ayak olmuştu” ifadesini kullandı.



Öte yandan, İstanbul Şişli’de Vazken Barın ve Harutyun Ergüneş, Adalar’da Raffi Hermonn Araks, Bakırköy’de Yervant Özuzun, Ohannes Garabetyan ve Bedros Avedikyan belediye meclis üyeliğini kazandı. İtirazlar üzerine halen sayımı süren sandıklar sebebiyle Beyoğlu ve Adalar Belediye Meclisi’nde kesinleşmeyen adaylar bulunduğu belirtildi.











