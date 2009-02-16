Ermenice bölüme ikinci izin

YÖK, Nevşehir Üniversitesi’nden sonra Ermenice Bölüm açılması için ikinci izni Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne verdi.



İlki gibi ikinci iznin de mimarı olan Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Hülagü, öğretim elemanı kadrosunun iki ay içinde tamamlanması durumunda 2009-2010 öğretim yılında öğrenci alabileceklerini söyledi.



Ermenice Bölümü geçen sene açılan ancak faaliyete başlayamayan Nevşehir Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın "Türkiye’de Ermenice bilen öğretim görevlisi bulamayınca bölümü faaliyete geçiremedikleri ve Azerbaycan’dan hoca aradıkları" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Prof. Dr. Metin Hülagü "YÖK’ten kadro istemişler, gazeteye ilan vermişler de mi bulamamışlar? Bu prosedür izlenmemiş. Gerçekten eleman aradıklarına inanmıyorum" dedi.

