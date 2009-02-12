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Yaşam

Ermenice bilen öğretim görevlileri aranıyor

Nevşehir Üniversitesi, Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görevlendirmek üzere Ermenice bilen öğretim görevlileri arıyor

12 Şubat 2009 02:00

Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görevlendirmek üzere Ermenice bilen öğretim görevlileri aradıklarını bildirdi.

YÖK'ten Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için gerekli onayı alan Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü, Ermenice bilen öğretim görevlisi bulamayınca bölümü faaliyete geçiremedi.

Rektör Prof. Dr. Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölüme öğrenci kabul etmek için Ermenice hocaları bulmak zorunda olduklarını, bunun için Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ile de temaslarda bulunduklarını söyledi.

Ancak Ermenice bilen öğretim görevlisi bulamadıklarını ifade eden Rektör Kılıç, şöyle konuştu:
"Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde ders verebilecek öğretim görevlilerinin bulunması konusunda çeşitli araştırmalar yaptık ancak Türkiye'de bulamadık. Şimdi Azerbaycan'da arıyoruz. Ermenice metinlerimiz var ama çevirisini yapabilecek Ermenice bilen kimse yok. Türkiye'de bunu yapacak hoca yok. En az 3 öğretim görevlisinin bulunması gerekiyor ki, bölüme öğrenci alabilelim."

Öğretim görevlisi sorununun çözülmesinin ardından bölüme öğrenci alacaklarını belirten Kılıç, "çabalarımız devam ediyor, vazgeçmiş değiliz. Hoca sorununu çözersek, Ermenistan ve Türkiye'deki birçok tarihi ve edebi belgeyi okuyabileceğiz" dedi.

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