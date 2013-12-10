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Yaşam

Ermeni ve Türk oyunculardan ilginç rekor

Ermenistan ve Türkiye arasında iş adamları ve sanatçılar tarafından geliştirilen, ülkeler arasında dostane ilişkilerin kurulmasını hedefleyen proje kapsamında el şıkışma rekoruna imza atıldı

10 Aralık 2013 15:53

Dünyanın en uzun el sıkışması 35 yaşındaki Türk aktör Deniz Barış ile 32 yaşındaki Ermeni oyuncu Oganes Acinyan arasında yapıldı. 6 Aralık’ta Türkiye saati ile 18:40’ta başlayan tokalaşma 8 Aralık 13:40’ta sona erdi. 43 saat süren tokalaşma, Guinness rekorlar kitabına girmeye aday oldu.

İki ülkenin iş adamları ve sanatçıları tarafından geliştirilen, ülkeler arasında dostane ilişkilerin kurulmasını hedefleyen “El Sıkışma Projesi”ne Gürcistan’ın başkenti Tiflis ev sahipliği yaptı.

El sıkışma organizasyonu, bazı Ermeni, Türk, Gürcü ve Rus sivil toplum kuruluşların girişimi üzerine yapıldı. “Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tonunu değiştirmek” amacıyla düzenlenen organizasyonda el sıkışan aktörler Barış ve Acinyan, “Ermenistan ve Türkiye arasındaki tarihsel çatışmanın iki halk temsilcilerin iletişimine engel olmadığı” açıklamasında bulundu.

Proje, TANGO (Ermeni – Türk Sivil Toplum Kuruluşları ağı) tarafından destekleniyor.

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