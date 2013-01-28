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Ermeni vatandaşlara yönelik saldırılarla ilgili soruşturma açıldı mı?

BDP'li Tüzel: Ermeni yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Samatya, SurpKevrok Kilisesi civarında ve diğer bölgelerde oturanlar da tedirgin ve can güvenliklerinden endişe etmektedir

28 Ocak 2013 18:15

Hülya Karabağlı/ Ankara

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, Samatya’daki saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, “Samatya’da gerçekleşen bu saldırılarla ilgili gözaltına alınanlar oldu mu: bu üç olayla ilgili Bakanlığınızca bir soruşturma açılmış mıdır” dedi.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel'in İçişleri Bakanı’na soru önergesi gerekçesi şöyle.   

Ermeni yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Fatih ilçesine bağlı Samatya'da hepsi Ermeni ve yaşlı olan insanlara dönük sistematik bir saldırı yaşanmaktadır. Son bir ay içerisinde bir kadın öldürüldü, 83 yaşında Sultan Aykar’ın saldırı sonucu gözü kör oldu, bir kadın da kaçırılmak istendi; 84 yaşındaki Maritsa Küçük, 28 Aralık'ta evinde darp edilip yedi yerinden bıçaklanmış olarak bulundu. 87 yaşındaki başka bir Ermeni kadın da, Aralık ayı başında evinde dövülerek darp edilmiş, iki hafta yoğun bakımda kalmış ve bir gözünü kaybetmişti. Apostolik Ermenilerin Noel'i kutladığı gün olan 6 Ocak'ta ise yine yaşlı bir kadın, üç kişi tarafından kendisine para vereceklerini söyleyerek kaçırılmaya çalışıldı.

Ermeni yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Samatya, SurpKevrok Kilisesi civarında ve diğer bölgelerde oturanlar da tedirgin ve can güvenliklerinden endişe etmektedir. 

-Bu üç olayla ilgili  Bakanlığınızca bir soruşturma açılmış mıdır?

- Samatya’da gerçekleşen bu saldırılarla ilgili gözaltına alınanlar oldu mu? Saldırganlar 
kimlerdir?

- Bu saldırıların nedeni konusunda Bakanlığınız ne düşünmektedir? Saldırıların amacı nedir?

- Ermeni yurttaşlarımıza yeni saldırıların yaşanmaması için hangi tedbirleri aldınız?

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hülya karabağlıermenisaldırısoruşturma

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