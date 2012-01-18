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Dünya

Ermeni teklifinde yeni gelişme PARİS (A.A) 

18 Ocak 2012 16:25

-Ermeni teklifinde yeni gelişme PARİS (A.A) - 18.01.2012 - Fransız Senatosu Kanunlar Komisyonu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan ve Meclis'te kabul edilen yasa teklifinin Senato'nun gündeminde incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesini kabul etti. Önergenin kabul edilmesi, tasarının Senato Genel Kurulu'na gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Kanunlar Komisyonunda yapılan oylamada, yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesi 9'a karşı 23 oyla kabul edildi. Bu karara rağmen teklif 23 Ocak'ta Senato Genel Kurulu'nun gündemine gelecek, ancak Genel Kurul'daki nihai oylamadan önce yasa teklifiyle ilgili değişiklik önergesi oylamaya sunulacak. Değişiklik önergesinin Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde teklif görüşülmeden gündemden düşecek. Fransa Senatosu'nda 4 Mayıs 2011'de de bir Sosyalist senatör tarafından getirilen aynı yöndeki yasa teklifi, Genel Kurul'da incelemeye alınmamasını öngören değişiklik önergesinin kabulüyle gündemden düşürülmüştü.

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