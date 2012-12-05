Ermeni Soykırımı Sergisi'ne karşı Türk tezi sergisi

Danimarka'da Kopenhag Üniversitesi Kraliyet Kütüphanesi’nde 6 Kasım'da açılan Ermeni Soykırımı Sergisi'ne, Türkiye'nin de kendi tezini anlatan sergiyle yanıt vereceği bildirildi.

agos.com.tr'de yer alan habere göre, Ermeni soykırımı sergisine karşı Türkiye Büyükelçiliği, Türk tezini savunan sergi ile cevap verecek.

Ermenistan'lı bazı müze yetkilileri ve Danimarkalı tarihçiler tarafından hazırlanan sergiye, Türkiye'nin tepkisinin serginin fark edilmesiyle geldiği belirtildi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Berki Dibek, üniversite yöneticileri ile görüşüp, sergiye tepkisini ifade etmesinin ardından, Türkiye'nin de bir karşı sergi açması konusunda söz aldı.

Kütüphanenin girişinde yer alan ve 6 Kasım'da sergi, 15 aralık tarihine kadar devam edecek.

'Danimarka basını da konuya ilgi gösterdi'

Kütüphane yetkilileri, sergiye tepki geleceğini zaten bildiklerini ifade ederek, "biz konunun çok hassas bir konu olduğunu biliyoruz. Türkiye tarafından tepkilerin de geleceğini tahmin ediyorduk ama sergi talebine hayır diyemezdik çünkü burası herkese açık.

Sergi Ermenistan Büyükelçiliğinin kendi ülkelerinde bazı müzeler ve Danimarkalı tarihçilerin arşivleri ile işbirliği yapılarak açıldı. 6 Kasımdan bugünü kadar fazla tepki yoktu ama Türkiye'nin Büyükelçisi farkına varıp tepki gösterince, Danimarka basını da konuya büyük ilgi gösterdi" dediler.

'Baskı söz konusu değil'

Kraliyet Kütüphanesi Direktörü Erland Kolding Nielsen, Türkiye'nin baskısının olmadığını, serginin kaldırılmasının istenmediğini belirterek "Türk Büyükelçisi ile oldukça nazik bir görüşme yaptık. Baskı söz konusu değil. Kendilere karşı argümanları sergilemek isteyince olumlu yanıt verdik" dedi.

'Eşit haklar altında karşı tez'

Büyükelçi Berki Dibek, Kopenhag Üniversitesi ve Kütüphanesi yöneticileriyle görüşmeye gittiğini ve Türkiye'nin de eşit haklarda bir sergi açmak isteğini ilettiğini belirterek "biz üniversite ve kütüphanesi yöneticilerine bir baskıda bulunmadık. Sadece eşit haklarda bizim de karşı tezimizi anlatan bir sergi açmak istediğimizi söyledik ve bize sergi açmamız konusunda söz verildi. Danimarka medyası konuya çok geniş yer ayırdı, medyadaki yankıları tercüme ettirince ayrıca bir basın bildirisi yayınlayacağım" dedi.

Nazi benzetmesi

Danimarka medyası ise Dibek'in girişimlerini, Türkiye'nin baskısı olarak verdi. Aşırı Sağ Danimarka Halk Partisi'nin Dış Politika Sözcüsü Sören Espersen, Büyükelçinin girişimlerine tepki göstererek "Türkiye'nin baskısı, soykırımı yapan Nazilerin, soykırımı inkar ederek, soykırım ile ilgili karşı sergi açma girişimlerine benziyor.

Kraliyet Kütüphanesi, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisine sergi sözü vererek, baskılar karşısında Türkiye önünde diz çökmüş oldu" dedi.

Serginin açılmasına yardımcı olan Danimarkalı tarihçilerden Matthias Björnlund, Ermeni Soykırımı’nın inkar edilemeyecek bir gerçek olduğunu söyleyerek, karşı tezlerin sergilenmesine izin vermenin araştırmacıların kendi çalışmalarını çürütmeleri anlamına geleceğini söyledi.