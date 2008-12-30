Ermeni Patrikliği: Acı karşılıklı yaşandı

'Ermenilerden özür diliyorum'

Türkiye Ermenileri Patrikliği Basın Sözcülüğü, son günlerde geniş tartışmalara sebep olan 1915 Ermeni tehciri sırasında yaşanan büyük trajedi dolayısıyla özür dileme kampanyası ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.Açıklamada, Birinci Dünya Savaşı’nın insanlara büyük acılar verdiği, ocakları söndürdüğü ve gözyaşları döktürdüğü hatırlatılarak, "Bu acılar geride kaldı. Savaş küllerinden Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ile komşu. İki ülke insanları aynı coğrafyayı paylaşmakta. Bu coğrafya değiştirilemez. Fakat bu coğrafya, karşılıklı iyi ilişkilerin kurulmasıyla, insanların birbirini tanımasıyla bir sevgi denizine dönüştürülebilir" denildi.Bildiride daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermeni vatandaşlarının, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri arzu ettikleri vurgulanarak, tarihi tarihe bırakmak gerektiği hatırlatıldı: "Türkiye ve Ermenistan Cumhuriyetleri arasında iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması için karşılıklı görüşmelerin ve temasların yapıldığı bu günlerde, iki millet arasında yaşanmış ortak olumlu yönlerin ortaya çıkarılması ve bu olumlulukların karşılıklı paylaşılmasının iyi ilişkiler kurulmasında daha etkili olacağını düşünüyoruz. Karşılıklı güzelliklerin paylaşımının tarafların hassasiyetlerini zedelemeyeceğine inanıyoruz. Karşılıklı çekilen acıları tarihe mal edip sağlam adımlarla mutlu bir geleceğe doğru yürümenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz."