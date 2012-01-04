-Ermeni öğrencilerden MEB'e ziyaret ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Yaklaşık 15 gün önce azınlık okullarının yöneticileriyle bir toplantı yapmıştım. Sorunları onların dilinden, gözünden dinleme imkanım olmuştu'' dedi. Bakan Dinçer, Özel Pangaltı Ermeni İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerini bakanlığın Tevfik İleri toplantı salonunda kabul etti. Öğrencilerin kendisini ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Dinçer, ''Bundan yaklaşık 15 gün önce azınlık okullarının yöneticileriyle bir toplantı yapmıştım. Hem vakıf yöneticileri hem okul müdürleri ve öğretmenleri vardı. Sorunları onların dilinden, gözünden dinleme imkanım olmuştu'' diye konuştu. Dinçer, öğrenci ve öğretmenlerden var olan problemlerini rahatlıkla kendisiyle paylaşabileceklerini söyledi. Bir gazetecinin ''Azınlık okullarının sorunlarıyla ilgili herhangi bir çalışma mı olacak'' sorusu üzerine Dinçer, azınlık okullarının yöneticileriyle yaptığı görüşmeden sonra karşı karşıya kalınan idari problemlerin analiz ve çözümüyle ilgili hazırlık yapmaları konusunda talimat verdiğini bildirdi. Dinçer, ''Onlar bir hazırlık yapıyorlar. O sorunlardan bizim idari olarak çözebileceklerimiz varsa onlar için gerekli çabayı göstereceğiz'' dedi. Özel Pangaltı Ermeni İlköğretim Okulu Müdürü Karekin Barsamyan da daha önce de bir öğrenci grubuyla Ankara'yı ziyaret ettiklerini, bu ziyaretin amacının da yine Ankara'yı öğrencilere tanıtmak olduğunu belirtti. Öğrencilerle Meclis'i gezdiklerini ifade eden Barsamyan, Bakan Dinçer'in kabulünün ardından da Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini söyledi. Bakan Dinçer, heyette bulunan öğrencilere mp3 çalar hediye etti.