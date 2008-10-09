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Spor

Ermeni milliler 'Ağrı Dağı'na dönüyor

Cumhurbaşkanı Gül'ün de izlediği maç öncesinde formalarından Ağrı Dağı logosunu kaldıran Ermeni Milli Takımı, yeniden üzerinde Ağrı Dağı olan bir log

09 Ekim 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Gül'ün de izlediği maç öncesinde formalarından Ağrı Dağı logosunu kaldıran Ermeni Milli Takımı, yeniden üzerinde Ağrı Dağı olan bir logo kullanacak

Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın Dünya Kupası eleme maçını birlikte izleme teklifini kabul ederek geçen ay Erivan’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. 6 Ekim’deki maç öncesinde Ermenistan Futbol Federasyonu’nun logosundaki Ağrı Dağı figürü Gül ziyareti yüzünden apar topar kaldırıldı. Dünya, “Diplomatik ilişkileri dahi olmayan iki ülkenin milli takımları arasındaki maç liderleri birleştirdi” yorumunu yaptı.

Ancak, Vatan gazetesinin haberine göre, “Futbol diplomasisi”yle başlayan olumlu hava dün Ermenistan tarafından baltalandı. Ermeni Futbol Federasyonu (FFA) Başkanı Ruben Hayrapetyan, Ermeni Ayrapetnaya gazetesine verdiği demeçte yine üzerinde Ağrı Dağı olan yeni bir logo kullanmaya başlayacaklarını açıkladı.

Ermeni halkından özür diledi

Siyasi uzmanlar logoda yapılan ilk değişikliği “Ermenistan’ın bir jesti” olarak nitelerken, Ermeni muhalefeti bunun “Ankara tarafından dayatılan bir ön şart olduğunu” iddia etmişti. Türkiye ile oynanan milli maçın hemen öncesinde öncesinde Ağrı Dağı olan logunun değiştirilmesinin “hata” olduğunu dile getiren Hayrapetyan, “Ağrı Dağı ulusal sembolümüzdür. Logoyu değiştirirken siyasi yönünü hiç hesaba katmamıştık. Büyük gürültü kopardı. Büyük tepkiler aldık. Tüm Ermeni halkı ve milli takım taraftarlarından özür diliyorum” diye konuştu.

Hayrapetyan, logoyu değiştirme kararının Ermenistan ve Türkiye’nin aynı gruba düşmeden önce alındığını söyledi, “Yeni logoda yine Ağrı Dağı kesinlikle olacak” dedi.

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