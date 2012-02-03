Ermeni Mezarlığı’nda ‘yanlışlıkla’ yıkım

T24

‘ÖLÜLERİMİZ KİMLERİ KORKUTTU?’



BELEDİYE BAŞKANI: ÜZGÜNÜZ





Malatyalı Ermenilerin bağışlarıyla şehirdeki Ermeni Mezarlığı içinde yaptırılan bekçi konutu, gasilhane ve son dua yeri, Malatya Belediyesi yıkım ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sadece bekçi konutu için yıkım kararı alındığını, ancak yıkım ekiplerinin emri “yanlış anlayıp” diğer yapıları da yıktığını söyledi. Çakır, “Bu istenmeyen durumdan ötürü mahcup olduk, telafisi için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca, konuyla ilgili soruşturma başlattık” dedi.Malatyalı Hayırsever Ermeniler Derneği (HAYDer) Başkanı Hosrof Köletavitoğlu “Bürokrasiye güvenimiz sarsıldı. Kim, neden dolayı, nasıl rahatsız oldu? Neye tahammül edemediler? Bunu anlayabilmek çok güç” dedi. İnşaatı devam eden ve Belediye ekipleri tarafından yıkılan son dua yeri, gömülmeden önce ölülerin son dini vecibelerinin yerine getirilmesi için kullanılacaktı.Agos gazetesi, Belediye Başkanı Çakır’ın, kısa bir süre önce, inşaat için bağış toplayan Malatyalı Hayırsever Ermeniler Derneği (Malatya HAYDer) üyelerinden birini, “Mezarlık’taki inşaatla ilgili şikâyetler var, bekçi konutunun çatısını biraz indirin...” diye uyardığı ileri sürdü. Bu uyarı üzerine Malatya HAYDer çatının aşağı indirilmesi kararını aldı, işlem başladı, ancak yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalara bir süre ara verildi. Bunun üzerine 2 Şubat günü mezarlığa gelen belediye ekibi, çevredekilere, bir-iki duvarı yıkacaklarını söyledi, ancak “yanlışlıkla” gasilhane ve son dua yeri de yıkıldı.İstanbul’daki Malatya HAYDer yönetim kurulu başkan ve üyeleri, geçtiğimiz yıl Malatya’da bu binanın projesini Malatya Valisi Ulvi Saran, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Koruma Uygulama ve Denetim Birimi (KUDEB) Başkanı Levent İskenderoğlu ile defalarca, ayrıntılı olarak görüşüp projeyi ilgili birimlere sunduklarını söyledi.Malatya HAYDer’in Malatya temsilcisi, yapı için 120 bin TL’nin üzerinde bir harcama yaptıklarını, bu paranın da hayırsever Malatyalı Ermenilerin bağışlarından oluştuğunu bilgisini verdi.HAYDer Başkanı Köletavitoğlu, ölülerden ne istendiğini anlayamadığını ifade etti: “Ölülerimiz kimleri korkuttu? Onlara olan saygımız kimleri rahatsız etti? Çok üzgünüz… Zaten yaralıydık, daha da yaralandık! Bizler, yıllardır Malatya’dan uzakta yaşayan; ama kopamayan, kopmayı göze alamayan Malatyalılar, evimizi ziyaret eder gibi kucağımızı, yüreğimizi açarak Malatya’ya gitmiştik. Öyle de karşılanmıştık. Şimdi ne oldu da tavır değişti, anlayamıyoruz.”Köletavitoğlu, mezarlığın yasal olarak belediyelerin sorumluluğunda olduğunu, ancak Malatya Belediyesi’nin yerine getirmediği sorumluluğu, onlarla mutabık olarak yaptıklarını söylüyor: “İnşaatın projesi, detaylı bir şekilde Malatya’daki ilgili birimlerle paylaşıldı, görüşüldü. Bu mutabakat üzerine, Ermeni hemşerilerimizin maddi ve manevi katkılarıyla yaptırdığı ve neredeyse bitmek üzere olan inşaatımız, yerle bir edilerek bu hazin son yaratıldı. Böylesi bir tavır kimseye yakışmadı. Bizler de bu toprağın öz çocuklarıyız. Şimdi, tüm bu zararlarımızın tazmin edilmesini ve şehrimize yakışanı yaparak Malatya Belediyesinin zaten yapması gerektiği gibi inşaatımızı en iyi şekilde ve en kısa sürede yapmasını bekliyoruz.”Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Agos’a yaptığı açıklamada, ortaya çıkan durumdan dolayı son derece üzgün olduklarını, son dua yeri ve gasilhanenin yanlışlıkla, İmar Müdürü ile Belediye yıkım ekipleri arasındaki iletişim kopukluğundan dolayı yıkıldığını söyledi. Çakır, “Orada bir son dua yeri olması sosyal ve dini bir ihtiyaç. Olmasının son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Yıkılması bize de acı veriyor. Telafi etmeye çalışacağız” dedi.Özellikle Fransız Senatosu’nun aldığı karardan sonra mezarlıkta süren inşaatla ilgili çok sayıda şikâyet dilekçesi geldiğini söyleyen Çakır, “Orada yürüyen inşaatın yasal niteliği yoktu. Bu nedenle şikâyetleri dikkate almak zorundaydık. Ancak biz sadece, yüksek bir yapı halini alan bekçi konutunun alçaltılmasıyla ilgili bir karar aldık. İmar Müdürü ile yıkım ekipleri arasında bir iletişim kopukluğu olmuş ve ekipler gasilhane ile son dua yerini de yıkmışlar. Bu hiç istediğimiz bir durum değil. Kendimizi mahcup hissediyoruz. Soruşturma başlattık. Bir iki gün içinde Malatya HAYDer üyeleriyle de görüşeceğiz. Gerekirse bu iki yapıyı biz yeniden yaparız. Telafi etmeye çalışacağız” dedi.