Ermeni lobisi Erdoğan'dan önce davrandı

Ermeni lobisi, Başbakan’ın ziyareti öncesinde Beyaz Saray’ı etkilemek için kapsamlı bir kampanya başlattı.



ABD’de yaşayan Ermeniler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık’ta Washington’a yapacağı ziyaret öncesinde Başkan Barack Obama ve Amerikan yönetimini baskı altına almak amacıyla kampanya başlattı.



Ermeni Asbarez gazetesinin haberine göre, Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA), “Erdoğan için geri sayım” adını verdiği dört aşamalı kampanyayla ‘soykırımın’ ABD kamuoyunda yeniden gündeme getirilmesi hedefleniyor. 9 Kasım’da başlayan kampanyanın ilk bölümünde Ermeni asıllı Amerikan vatandaşlarından kendi bölgelerini temsil eden senatörleri telefon, elektronik posta ve faksla baskı altına almaları istendi. Senatörlerini arayan seçmenler, Demokrat Bob Menendez’le Cumhuriyetçi John Ensign’ın Senato’da hazırladığı ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını desteklemelerini istiyor. Söz konusu tasarı, Obama’nın 24 Nisan’da yapacağı konuşmada 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesini öngörüyor. Kampanyanın 2. ve 3. aşamalarda Temsilciler Meclisi ile medya baskı altına alınacak, son olarak da Beyaz Saray’ı etkilemeye yönelik faaliyetler düzenlenecek. ANCA yetkilisi Aram Hamparyan, kampanya çerçevesinde Amerikan yönetimine Darfur’daki (Sudan) soykırımı durdurma çağrısında da bulunduklarını açıkladı. İnternetteki Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin de kullanılacağı kampanyanın nihai amacı Obama’nın 7 Aralık’ta Erdoğan’a ABD’nin ‘soykırımı’ tanıdığını söylemesini sağlamak. Ermeni asıllı Amerikalılar, Obama’yı ‘soykırım’ konusunda seçim kampanyasında verdiği sözü tutmadığı gerekçesiyle sert şekilde eleştiriyor.



Toprak satışına engel



Bu arada, Ermenistan hükümeti, aşırı milliyetçi Taşnak Partisi’nin girişimi doğrultusunda sınır bölgelerinin yabancı şirketlere satılabilmesini öngören yasayı değiştirme kararı aldı. Yürürlükteki yasa yabancılara toprak satışını yasaklıyor, ancak yabancıların sahibi olduğu şirketleri kapsam dışında tutuyor.