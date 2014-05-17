Ermeni kiliselerinde madenciler için dua edilecek

Türkiye Ermenileri Patrikliğinden yayımlanan mesajda, Soma'da madendeki kaza sonucunda yaşanan acıların herkesi yasa boğduğu ve derinden yaraladığı kaydedildi.

Agos’un haberine göre Türkiye Ermenileri Patrikliği, 18 Mayıs Pazar günü İstanbul'daki Ermeni kiliselerinde Soma faciasında hayatını kaybeden, yaralanan ve göçük altında kalan maden işçileri içi ayin düzenleyecek

Kutsal Kitap öğretisinde, "Beden birçok üyeden oluşur, eğer bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker" denildiğine atıf yapılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Acıların paylaşıldıkça hafifleyeceğine inanıyor, madenci kardeşlerimizin ve ailelerinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Yüce Tanrı'dan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına Patriklik Makamı, Ruhani Meclisimiz ve tüm cemaatimiz adına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diliyoruz. Hala göçük altında bulunan kardeşlerimizin de bir an evvel ailelerine sağsağlim kavuşmaları için tüm kalbimizle dua ediyoruz.

Bu pazar İstanbul'daki tüm Ermeni kiliselerinde gerçekleştirilecek ayinlerde, Manisa Soma maden ocağında yaşanan elim kazada hayatını kaybedenler için Yüce Tanrı'dan rahmet, yaralanan işçiler için acil şifa ve göçük altında bulunanların salimen sevenlerine kavuşmaları için dua edilecek."