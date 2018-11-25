Ermeni katliamı, İzlanda'nın gündeminde: Soykırım olarak kabul edilsin

İzlanda’da iktidar ve muhalefet partilerine üye milletvekilleri Ermeni katliamının 'soykırım' olarak kabul edilmesi için parlamentoya önerge verdi.

Evrensel'den Murat Kuseyri'nin haberine göre İzlanda’da muhalefet ve iktidar partilerine üye 11 milletvekili, parlamentoya yazılı bir önerge vererek 1915 yılında Ermenilere 'soykırım' yapıldığının kabul edilmesini istedi.

Milletvekilleri tarafından verilen ortak önergede, 1915-1917 yıllarında öldürülen Ermenilerin sayısının tam olarak bilinmediği ancak 600 bin ile 1,5 milyon arasında Ermeni’nin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

1915 olaylarının Ermenilere yönelik saldırıların başlangıcı olmadığını belirten milletvekilleri, 1894 yılında Ermenilerin ayaklanmasından sonra devletin tepkisinin şiddetli olduğunu ve on binlerce Ermeni’nin dini inançları nedeniyle öldürüldüğünü ifade ettikten sonra şunları kaydetti:

“Son yıllarda bir çok devlet ve kurum soykırımı kabul etti. Her defasında Türk devletinin tepkisi şiddetli oldu. Türkiye kararları protesto etmek için büyükelçisini geri çağırdı.”

"Yeni soykırımları engellemek için"

Önergede, 1915 kurbanlarının anılmasının önemli olduğu ve bunun için 'soykırım'ın tanınması gerektiği belirtildi. Katliamın soykırım olarak tanınmasının yeni soykırımların engellenmesi için önemli olduğunu belirten milletvekilleri, Adolf Hitler’in İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Ermenilere yapılan soykırımından söz ettiğine şu ifadelerle dikkat çekti:

“22 Ağustos 1939’de Hitler, Polonya'ya girmeden önce komutanlarıyla konuştu. Ermeni soykırımını gerçekleştirenlerin sorumlu tutulmamasını hatırlattı. O uluslararası toplumun Ermeni soykırımına müdahale etmemesini benzer bir soykırımını gerçekleştirmenin bir işareti olarak gördü. Eleştirilere uğramadan bunu gerçekleştirebilirdi.”

Önergede 20’den fazla ülke ile Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin 'Ermeni soykırımını' kabul ettiğine dikkat çekildi.

4 partiden 11 vekil

Önergenin altında Sosyal Demokrat İttifak, Korsan Partisi, Rönesans ve Sol-Yeşil Hareket üyesi 11 milletvekilinin imzası bulunuyor.