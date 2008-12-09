Ermeni güreşçiye yaptıklarım cahilceydi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçi, Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya: Bir keresinde Ermeni bir güreşçiyi minderin dışına atmıştım, cahillik etmişim.



AKP’nin Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu güreşçi milletvekili Hamza Yerlikaya'dan 12 yıl sonra itiraf etti ve Ermeni rakibinden özür diledi. Ermeni asıllı rakibi Abramyan’ı podyumun altına kasti

olarak attığını belirten Yerlikaya, “O zaman kanımız da hızlı akıyordu. Bugün çok cahilce geliyor” dedi



Güreşte İki Olimpiyat, 3 Dünya ve 8 Avrupa Şampiyonluğunu kazanmış ve bu başarıları sonucunda “Asrın Sporcusu” unvanını elde etmiş olan Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya, 12 yıl sonra rakibinden “sportmenlik dışı” hareketi nedeniyle özür diledi. Yerlikaya’nın rakibi İsveç adına yarışan Ermeni kökenli Ara Abramyan’dı. Pekin Olimpiyatları’nda ilk turlarda güreştiği Abramyan’ı minder dışına atan Hamza Yerlikaya bu hareketinden bugün pişmanlık duyduğunu

söyledi.



Kinle, nefret olmamalı



Yerlikaya, böylesine büyük başarılara imza atarken, bir çok ilginç anısı da olduğunu vurgulayarak, Ermeni rakibiyle olan anısını şöyle dile getirdi: “Yıl 1996’ydı. bir Avrupa

Şampiyonası’nda, o zamanlar Türkiye ile Ermenistan ilişkileri çok gergin. O zamanlar bizim kanımızın da hızlı aktığı dönemler. Bir Ermeniyle maçımız oldu. Ermeniyi minderden, podyumun altına doğru kasti bir şekilde atmıştım. Bugün bakıyorum bana çok cahilce geliyor. Spor gerçekten dostluk, kardeşlik, birleştirici unsur. Yani kinle nefretin olmaması gereken, ama mücadele olacak, mücadele her safhasında olacak, ancak ideolojik tavır ve davranışların olmaması bence daha makul ve kalıcıdır diye düşünüyorum.”



Bir daha spor yapamayacağım



Milletvekili olduktan sonra 2008 Pekin Olimpiyatları’na katılmaktan son anda vazgeçmesini ise Hamza Yerlikaya şöyle dile getirdi: “Şimdi tabi orda bir grup dedikodularda çıktı. ’Milletvekili olduktan sonra rehavete kapıldı’dediler.

Oysa olimpiyat şampiyonluğu hiçbir şeye değişilmez. Ben ameliyat oldum. Boynumdan, boyun omurumdan, yani bakın boyun fıtığı falan demiyorum, omurdan. Toplumun anlayacağı dilde ana kemikten ameliyat oldum. Ameliyattan sonra, doktorların ’bir daha spor yapamaz’raporu

üzerine sporu bıraktım. Yoksa benim de aklımda vardı.”