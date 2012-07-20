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Yaşam

Ermeni Eva Aksoy'a, "Benim ülkem sana dar gelir" tehditine ceza yok

Türkiye yargısı, Ermeni vatandaş Eva Aksoy’u, “Benim ülkem sana dar gelir” diyerek tehdit edenlere bir ceza vermedi

20 Temmuz 2012 15:02

Türkiye yargısı, Ermeni vatandaş Eva Aksoy’u, “Benim ülkem sana dar gelir” diyerek tehdit edenlere bir ceza vermedi. “Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği (HYHKD) Başkanı Anna Eva Aksoy’un tehdit edilmesine ilişkin açılan dava Üçüncü Yargı Paketi kapsamında ertelendi. Karara göre, eğer sanık Mehmet Ali Özarıkça’nın üç yıl içerisinde kasten aynı suçu işlerse, dava dosyası tekrar açılacak.

Aysun Yazıcı'nın Taraf'ta yer alan habeine göre, İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nce dün görülen, Aksoy’a hakaret ve tehdit davasına sanık Mehmet Ali Özarıkça katıldı. Duruşmada söz alan Aksoy’un avukatı Fazıl Ahmet Tamer, maillerin sanık Özarıkça tarafından gönderildiğinin ispat edildiğini söyleyerek “Biz sadece müvekkilime yönelik tehdit mesajları gönderen kişinin suçlu olduğunun tespit edilmesini istiyoruz” dedi. Belirtilen e-mail adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden Özarıkça, savunmasında e-mailin bir dönem evinde kiracı olarak oturan polislerin ödünç olarak aldıkları bilgisayara eklenmiş ya da atılmış olabileceğini iddia etmişti.

 

Yasa nefrete ödün verdi

 

Yaklaşık bir yıldır süren davaya ilişkin kararını veren mahkeme heyeti, Üçüncü Yargı Paketi kapsamıyla dosyanın ertelenmesine karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Aksoy’un avukatı Ömer Kavili, dosyayı temyiz edeceklerini söyleyerek “Bu elma ve armudu birbirine karıştıran bir çuval yasasıdır. Yasa nefrete ödün vermiştir. Mahkeme kovuşturmaya erteleme kararını vermek zorunda kalmıştır” dedi. Yaklaşık sekiz yıl boyunca ölüm tehditleri aldığını fakat suç duyurusunda bulunmadığını belirten Eva Aksoy ise, “Karar düşmanlığı, ırkçılığı ve kini tetiklemektedir” dedi.

 

Hocalı pankartı

 

Destekçileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Anna Eva Aksoy yıllar boyunca ırkçı hakaretlere maruz kaldı, ölüm tehditleri aldı, “Türkiye’yi terk etmesi” söylendi, ikametgâhının adresi internette yayınlandı, fiziksel saldırı girişimine uğradı, evine ateş edildi, camları kırıldı... “Senin sonun darağacıdır” sözlerini hatırlatırcasına kapısının önüne metrelerce kalın halatlar bırakıldı. Aksoy’a gönderilen hakaret ve tehdit maillerinin bazıları, “Ne Mutlu Türküm Diyene” diye bitiyordu. Son olarak da “Hocalı Katliamı’nı anma” mitinginden sonra bahçesine, mitingde dağıtılan “Ermeni Yalanına Sessiz Kalma” şapkalarından biri atıldı. Şapkayı atan kişinin sanığın avukatlığını yapan emekli bir savcı olduğu güvenlik kamerası kayıtlarından tesbit edilmişti.

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