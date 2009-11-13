T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ermeni cemaatine suikast planı: 3 asker adliyede

Poyrazköy kazılarıyla ilgili olarak, Ermeni cemaatine suikast planı iddiasıyla 3 asker İstanbul'daki Beşiktaş adliyesine getirildi.

13 Kasım 2009 02:00

T24 - Poyrazköy kazılarıyla ilgili olarak, Ermeni cemaatine suikast planı iddiasıyla 3 asker İstanbul'daki Beşiktaş adliyesine getirildi.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin üç askeri personel Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.

Sivil plakalı bir araçla adliyeye askeri personel, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan binaya alındı.

Askeri personelin, Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin savcılıkça ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24