Ermeni cemaatine suikast planı: 3 asker adliyede

T24 - Poyrazköy kazılarıyla ilgili olarak, Ermeni cemaatine suikast planı iddiasıyla 3 asker İstanbul'daki Beşiktaş adliyesine getirildi.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin üç askeri personel Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.



Sivil plakalı bir araçla adliyeye askeri personel, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan binaya alındı.



Askeri personelin, Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin savcılıkça ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.