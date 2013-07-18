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Kültür-Sanat

Ermeni, Balkan ve Türk müziği Caz Festivali'nde buluşacak

Caz Festivali'nin bu akşamki konserinde Ermeni Lena Chamamyan ve Balak ve klasik Türk müziğini başarıyla birleştiren Tuluğ Tırpan'ın üçlüsü bir araya geliyor

18 Temmuz 2013 17:14

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)'nin bu yıl 20.sini düzenlediği İstanbul Caz Festivalinde bu akşam, 'Ustalarla Buluşmalar' serisi kapsamında,  caz ve klasik Ermeni müziğinin bileşenlerini müziğine yansıtan Suriye’nin en önemli sanatçılarından şarkıcı Lena Chamamyan, Balkan şarkıları ve klasik Türk müziği eserlerine getirdiği benzersiz düzenleme ve doğaçlamalarla tanınan piyanist Tuluğ Tırpan’ın üçlüsü, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi çellistlerinden biri olan Özer Arkun ve geleneksel icra biçimlerindeki ustalığının yanı sıra caz etkilerini de müziğine katan kanun virtüözü Göksel Baktagir ile bir araya geliyor.

Konser, Yıldız Sarayı'nda, saat 21:30'da başlayacak.

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