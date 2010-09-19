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Yaşam

ERMENİ ASILLI PİYANİST YYÜ'DE KONSER VERDİ VAN (A.A)

19 Eylül 2010 02:51

-ERMENİ ASILLI PİYANİST YYÜ'DE KONSER VERDİ VAN (A.A) - 18.09.2010 - Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde yarın, 95 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak ayine katılmak üzere Van'a gelen Ermeni asıllı piyanist Şahan Arzruni, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) konser verdi. YYÜ yerleşkesindeki Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen klasik müzik konserinde sahne alan Ermeni asıllı ünlü piyanist Arzruni, açılışı Alan Hovhaness'in 'Ahtamar' adlı eseri ile yaptı. Ermenistan'ın başkenti Erivan ile Erzurum ve Muş yörelerine ait eserleri çalan Arzruni, keman sanatçısı Sevil Ulucan ile yaptığı düetin ardından konserinde Yüksel Koptagel ve Ferit Alnar'a ait eserlere de yer verdi. ''Ahtamar'' isimli film gösteriminden sonra bariton Kevork Tavityan'ın sahne aldığı konserin ikinci bölümünde, piyanist Arzruni, Levon Eroyan'ın 'Bir Anadolu Motifi Üzerine Çeşitlemeler' ve Alan Hovhaness'in 'Van Gölü Sonatı' adlı eserlerini davetlilerin beğenisine sundu. Yaklaşık iki saat süren konseri Vali Münir Karaloğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Nazım Altıntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ceylan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Ermeni din adamları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, ayin için kentte bulunan çok sayıda Ermeni ve Vanlılar izledi.

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