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Ermeni açılımı yarın Meclis'te

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan'la imzalanan protokoller konusunda yarın TBMM'yi bilgilendirecek.

20 Ekim 2009 03:00

Geçtiğimiz hafta Ermenistan'la tarihi imzalar atılmıştı. Herkesin kafası karışık. Acaba neye imza attık? Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan'la imzalanan protokoller konusunda yarın TBMM'yi bilgilendirecek.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 10 Ekim'de İsviçre'de iki protokol imzalanmıştı. Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasını da öngören protokol, muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan Karabağ'daki işgale son vermeden Meclis'e gönderilmeyeceğini bildirdiği protokoller hakkında Bakan Davutoğlu, yarın Meclis'i bilgilendirecek. Bakan Davutoğlu, yarın TBMM Genel Kurulu'nda imzalanan protokollerle ilgili bir sunum yapacak ve muhalefetin eleştirilerine cevap verecek.

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