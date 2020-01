Ermenek'teki maden faciasında, sanıklara ceza artırımı şoku

Ali Rıza ETCİ/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yerel mahkemenin verdiği cezaları az bulan madenci aileleri, karara itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi\'nde görülen davada sanıklardan 5\'inin cezaları az bulunup, artırıldı.

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 2\'si tutuklu 16 sanığın \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma\' suçundan yargılandığı dava 19 Temmuz 2016 tarihinde karar duruşmasıyla sona ermişti. Karar duruşmasında; tutuklu sanıklardan Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar 13 yıl 9 ay, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi tutuklu Ali Kurt 13 yıl 9 ay ile \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan 2 yıl 1 ay ceza aldı.

GEÇEN YIL TAHLİYE OLMUŞTU

Olayın ardından tutuklanan ve geçen yıl 4 Mayıs günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesinin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey de, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisleri Cemile Karaca 6 yıl 8 ay, yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan ve hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan ancak halen yakalanamayan Yavuz Özsoy 18 yıl 9 ay, aynı şirketin iş güvenlik uzmanı Engin Yetim 5 yıl 6 ay, hapis cezası aldı. Barut Biriminde görevli işçi Naci Özsoy ise evrakta sahtecilikten 3 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu.

BERAAT EDENLER

Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisi Nuray Yetiş, Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Müdürü Mehmet Zeybek ile eski yönetici ve çalışanlar Hayrettin Kirazcı, Hüseyin Hüsnü Özbey, Ojen Ünlü, Cemal Demircioğlu, Şerafettin Zeybek, Ahmet Dağdeviren, Mustafa Ayan beraat etti.

ANKARA BÖLGE MAHKEMESİ CEZALARI AZ BULUP ARTIRDI

Karar duruşmasının ardından mahkemenin verdiği cezaları az bulan madenci aileleri itirazda bulundu. İtiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12\'nci Ceza Dairesi\'nden geçen 13 Temmuz 2017 tarihinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Saffet Uyar ve Ali Kurt\'un tutukluluk hallerinin devamına, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen halen yakalanamayan Yavuz Özsoy\'un yakalanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, geçen yıl mayıs ayında tahliye olan ve 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Abdullah Özbey hakkında ise tutuklama kararı verdi. Kararın ardından Özbey, geçen Ağustos ayında Silopi\'de yakalanıp tutuklandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12\'nci Ceza Dairesi\'nde 13 Eylül 2017 tarihinde görülen karar duruşmasında ise sanıkların cezaları artırıldı.

Tutuklu sanıklar Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesinin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey ve Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi Ali Kurt\'un cezaları 19\'ar yıl 3\'er aya çıkartıldı. Halen yakalanamayan Yavuz Özsoy\'un cezası 21 yıla, tutuksuz sanıklardan Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisleri Cemile Karaca\'nın cezası da 14 yıla çıkartıdı. 5 yıl 6 ay hapis cezası alan aynı şirketin iş güvenlik uzmanı tututsuz Engin Yetim de beraat etti.



FOTOĞRAFLI