Ermenek'te 16 madenci 511 metrelik alanda aranıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden faciasında 18 işçiden 2'sinin cansız bedenin çıkarılmasının ardından, 16 işçinin kurtarılması için çalışmaları sürüyor. AFAD, şu ana kadar ocağın nefeslik bölümünde 810 metre, desandre de 311 metre ana arterde mesafe kat edildiğini, geriye kalan 511 metrelik alanda ise arama- kurtarma çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Hasan Bölükbaş ve Tolga Yanık’ın DHA’da yer alan haberine göre, Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Cenne Mevkii'nde Has Şekerler Madencilik şirketine ait linyit ocağında 28 Ekim Salı günü, işçiler ocaktayemek yediği sırada eski kullanılmayan ocakta biriken suyun basması sonucu 34 işçiden 18'i mahsur kaldı. Facianın ardından başlayan kurtarma çalışmalarında 6 Kasım Perşembe günü Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı'nın cansız bedenlarına ulaşıldı.

16 işçinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirten AFAD , nefeslik bölümünde toplam 810 metre, desandre bölümünde ise 311 ana arterde mesafe kat edildiğini, geriye kalan galerilerde dahil 511 metrelik alanda arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıkladı. Çalışmalar kapsamında desandre bölümünde son 24 saatte 2 metre, nefeslik bölümünde ise 6 metre ilerleme yapıldığı, tahkimat çalışmasının sürdüğü çamur, balçık ve moloz tahliyesinin de devam ettiği belirtildi.