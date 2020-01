Ermenek madeninin sahibi: İyi bir ekip kurduğumu düşünmüştüm, kazayı öngöremedik

Ermenek'te 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağının sahibi Saffet Uyar, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından dün Ermenek Savcılığı’na teslim oldu. Olaya ilişkin ifade veren Uyar, madende iyi bir ekip kurduğunu düşündüğünü, böyle bir kazayı asla tahmin etmediklerini ve akıllarının ucundan bile geçirmediklerini söyledi.

DHA’da yer alan habere göre, Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait kömür ocağında 14 gün önce su baskını faciasında mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Perşembe gecesi 18 işçiden 2'sinin cesetlerine ulaşılmasıyla birlikte gözaltı kararı verilen 8 kişiden dün savcılığa teslim olan Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar'ın ifadesinde böyle bir kazayı öngörmediklerini ve tahmin etmediklerini söylediği öğrenildi.

Ermenek'in Pamuklu Köyü yakınlarındaki Cennet Mevkii'ndeki Has Şekerler maden ocağında, 28 Ekim salı günü saat 12.15'de yakındaki terk edilen maden ocağına biriken suların basması sonucu mahsur kalan 18 işçiden Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı'nın cesetleri, 6 Kasım gecesi ocaktan çıkartıldı. İki işçinin cenazeleri geçen cumartesi günü Aşağı Çağlar Köyü'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 16 işçi için kurtarma çalışmaları ise nefeslik ve desandre bölümünde aralıksız sürdürülüyor.

8 kişinin savcılıktaki ifadesi bitti

2 işçinin cesetlerine ulaşılmasının ardından soruşturmayı yürüten Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, Has Şekerler Maden Şirketi'nin sahibi Saffet Uyar başta olmak üzere, Uyar'ın işletmeciliğini yaptığı Has Şekerler Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür ocağının işletme ruhsatına sahip Ermenek Cenne Linyit Kömürü Limited Şirketi yöneticisi Abdullah Özbey, aynı şirketin işleme müdürü Mehmet Zeybek, teknik nezaretçi Ali Uyar, Has Şekerler Madencilik Limited Şirketi'nden işletme müdürü Yavuz Özsoy, maden mühendisleri Cemile Karaca, Nuray Yetiş ve iş güvenliği uzmanı Engin Yeti hakkında 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltı kararı çıkarttı.

7 kişi geçen cumartesi gözaltına alındı. Adresinde bulunmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan Has Şekerler Maden Şirketi'nin sahibi Saffet Uyar da dün öğle saatlerinde Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

7 kişinin ifadesi tamamlandı

Aralarında maden ocağının ruhsat sahibi olan Abdullah Özbey'in de bulunduğu 7 kişinin ifadelerinin alınması işlemi saat 23.30 sıralarında sona erdi.

Ardından maden sahibi Saffet Uyar, savcılığa ifade verdi. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Görevlilerin ise adliyeye sık sık rulo halindeki haritaları getirdiği görüldü.

Saffet Uyar'ın ifadesi ise sabaha karşı saat 04.00 sıralarında tamamlandı ve adliye binasının arka kapısından çıkartılıp İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan 8 kişinin bugün nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

'Kazayı öngörmedik'

Maden sahibi Saffet Uyar'ın, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinde ise 2009 yılından itibaren oradaki ocağı işlettiği ve Has Şekerler Madencilik şirketinin tek sahibi olduğunu, oradaki teknik ekibi kurmak için çaba sarf ettiğini ve iyi bir ekip kurduğunu düşündüğünü söylediği öğrenildi. Uyar, ifadesinde, kazayı öngörmediklerini, böyle bir kazayı asla tahmin etmediklerini ve akıllarının ucundan bile geçirmediklerini belirtti.

Ellerinde eski maden ocağı hakkında üretim haritasının bulunmadığı belirten Saffet Uyar'ın, eski ocakla ilgili araştırma yaptığı ve o ocakta çalışmış olan bir personele sorduğunda 50-60 metre dibe indiklerini ve sonra kapattıklarını söylediği için de üzerinde durmadıklarını söylediği öğrenildi.

Uyar'ın, 2011 yılında su baskını olduğunu, bunu tahliye ettiklerini ancak bunun eski maden ocağından kaynaklandığına dair bilgisinin olmadığını, maden ocaklarındaki yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklı mutat işlemler olarak kendisine aktarıldığını söylediği öğrenildi.

Ermenek Cenne Lintyit Kömürü şirketinin sahibi Abdullah Özbey'in avukatı Tevfik Buğdaycı, müvekkillerinin ifade işlemlerinin dün sona erdiğini ve gözaltı süresinin bugün 15.30'da biteceğini, savcılığın, mahkemeye sevk edilip edilmeyeceği yönündeki kararını beklediklerini söyledi.