Erman Toroğlu: Yardım kampanyası açalım, Şenol'un parasını verelim; bu tazminat istiyor istifa etmeyecek

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu maçın ardından değerlendirmeler yapan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, teknik direktör Şenol Güneş'in görevi bırakması gerektiğini savundu. Toroğlu, "Ben şunu söylüyorum; ya Nihat Özdemir kardeşim, bu adam istifa etmeyecek. Eğer bu adam gitmeyecekse senin de paran yoksa ne olursun bir yardım kampanyası aç hep beraber para yatıralım. Şenol’un parasını verelim bu tazminat istiyor. Verelim gitsin" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi. Mücadelenin ardından A Spor'a konuşan Toroğlu, Şenol Güneş'in tazminat istediğini savundu ve şunları söyledi:

"Bu adam tazminatını istiyor"

"Bakın bu kara leke öyle tesadüfle gelmedi. Yok iyi oynadık kötü oynadık falan. Arkadaşlar biz Hollandayı yendiğimizde Hollanda'nın teknik direktörü kimdi? Frank de Boer. Yolladılar gitti. Kimi getirdiler? Van Gaal.

Van Gaal iki gün evvel şunları söyledi; 'Bu tip maçlar final maçları değildir. Bu tip maçlar daha oynanacak bu grupta ama bu maç değil öteki maçlar (Karadağ'dan falan bahsediyor.) Onlara hazırlanmak bir teknik adam için daha zordur. Bu tarz maçlara hazırlanmak zor değil bunu futbolcuların yüzünden anlarsınız son antrenmanda ben futbolcularımın bu maçlara çıkacağını anladım' dedi.

Van Gaal'in konuşmaları ile benim geçmişte yaptığım yorumlar bire bir örtüşüyor. Şans tesadüf belki de.

Şenol Güneş'in yaşı ile Van Gaal'in yaşı arasında 1 yaş fark var. E kardeşim bu facianın olacağını ben müneccim miyim görüyorum. Van Gaal'in aldığı 1 küsur milyon euroymuş Şenol'un aldığı para 2 küsur milyon euroymuş onlar da önemli değil.

Lucescu geldiğinde 'Şenol gelsin' diyen adam benim. Ama Şenol Güneş bu kadar Avrupa'dan gelen yıldız futbolcuyu organize edecek kapasitede bir adam çıkmadı. Bak van Gaal'e bakın dün yanındaki oyuncu için neler söyledi. O adam bugün maçın yıldızı oldu.

Ben şunu söylüyorum; ya Nihat Özdemir kardeşim bu adam istifa etmeyecek. Eğer bu adam gitmeyecekse senin de paran yoksa ne olursun bir yardım kampanyası aç hep beraber para yatıralım. Şenol'un parasını verelim bu tazminat istiyor. İstifa etmeyecek. Biz bunun parasını verelim yollayalım ya. Nihat Özdemir sana yalvarıyorum. Bu adam tazminatını istiyor. Verelim gitsin ya. Yardım kampanyası açalım. Sonunda bunu söylettirdi bu Şenol Güneş."